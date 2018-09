Moskiewski dziennik gospodarczy powołuje się na sondaże dwóch zbliżonych do władz ośrodków badania opinii publicznej: Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) i Fundacji Opinii Publicznej (FOM). "Ocena pracy prezydenta, premiera (Dmitrija Miedwiediewa) i partii władzy (Jednej Rosji) pozostały tak samo niskie, jakie były przed wystąpieniem Putina" - zauważa gazeta.

W marcu br., gdy w Rosji odbyły się wybory prezydenckie, działalność Putina jako prezydenta pozytywnie oceniało 80 proc. respondentów FOM. "Wiedomosti" przypominają, że notowania prezydenta spadły, gdy rząd ogłosił w czerwcu podniesienie wieku emerytalnego, choć szef państwa wówczas dystansował się od tych planów. 26 sierpnia br. 63 proc. ankietowanych przez FOM oceniało pracę Putina pozytywnie. Sondaż przeprowadzony już po wystąpieniu prezydenta - 2 września - pokazał niewielką zmianę - 66 procent.

Dane sondaży WCIOM z okresu między 27 sierpnia i 2 września "potwierdzają tendencję" - relacjonują "Wiedomosti". Stopień poparcia dla prezydenta wynosił w tym okresie 65,6 proc., a zmiany mieściły się w ramach błędu statystycznego.

Analityk FOM Grigorij Kertman zwrócił uwagę, że podniesienie wieku emerytalnego to krok niepopularny. Część Rosjan oczekiwała, że Putin odwoła tę decyzję. Jednak szef państwa ją poparł, co sprawiło, że ogółem notowania władz spadły. Z drugiej strony, część respondentów, przede wszystkim obecni emeryci, dobrze oceniła jego wystąpienie.

Zdaniem politologa Michaiła Winogradowa Kreml miał nadzieję, że Putin powstrzyma falę niezadowolenia, jednak tak się nie stało.

"W świadomości społecznej zachodzą ważne zmiany wewnętrzne, które mogą przejawić się w późniejszym czasie. Uzasadnienie podwyższenia (wieku emerytalnego) tym, że inaczej nie dla wszystkich wystarczy pieniędzy (na świadczenia emerytalne - PAP) przypomniało ludziom - a niektórych po raz pierwszy zmusiło do refleksji - że zasoby państwa nie są nieograniczone" - zauważają "Wiedomosti". Zdaniem Winogradowa może to skłonić ludzi do krytycznego spojrzenia na wydatki państwa, a tym wydatki na obronność i struktury siłowe państwa.

Putin w wystąpieniu 29 sierpnia potwierdził, że podniesienie wieku emerytalnego w Rosji jest nieuniknione. Tłumaczył, że celem tego kroku jest zapewnienie stabilności finansowej systemu emerytalnego. Wskazał na procesy demograficzne, które sprawiają, że spada odsetek osób w wieku produkcyjnym i obciążenie systemu emerytalnego rośnie.

Obecny wiek emerytalny w Rosji to 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn. Zgodnie z projektem ustawy rozpatrywanym w parlamencie ma on być stopniowo podnoszony w ciągu najbliższych lat i docelowo sięgnąć 65 lat dla mężczyzn. Dla kobiet, jak zapowiedział Putin, będzie to 60 lat; rząd najpierw proponował, by były to 63 lata.