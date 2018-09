Główny negocjator Palestyny Saeb Erekat oskarżył Stany Zjednoczone o "złą wiarę" i stwierdził, że premier Izraela Benjamin Netanjahu nie chce negocjować, w przeciwieństwie do prezydenta Palestyny Mahmuda Abbasa.

"Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu spotkanie z Mahmudem Abbasem w lipcu, pod koniec piłkarskich mistrzostw świata w Moskwie. Netanjahu odmówił, podczas gdy prezydent Palestyny zaakceptował tę propozycję" - powiedział Erekat na konferencji prasowej.

"A potem mamy oświadczenia Białego Domu mówiące, że będą nadal karać Palestyńczyków, dopóki nie powrócą do stołu negocjacyjnego. Co za stół negocjacyjny?" - pytał retorycznie Erekat.

Kilka dni temu Departament Stanu USA poinformował, że wstrzymane zostały wpłaty na rzecz UNRWA. Jako uzasadnienie podano, że programy agendy są "nieodwracalnie wadliwe". Co roku USA wpłacały ponad 300 mln dolarów dla UNRWA, co stanowiło 30 proc. budżetu tej instytucji. Według administracji amerykańskiej było to "nieproporcjonalnie dużo".

Donald Trump tę decyzję uzasadniał sabotowaniem przez stronę palestyńską negocjacji w sprawie traktatu pokojowego z Izraelem. "Stany Zjednoczone zapłaciły im ogromne sumy. Mówię: będziecie mieli pieniądze, ale nie zapłacimy wam, dopóki nie osiągniecie porozumienia. To brak szacunku, gdy ludzie nie podchodzą do stołu negocjacyjnego" - mówił prezydent.

Autonomia Palestyńska zerwała stosunki dyplomatyczne z USA po tym, gdy w grudniu zeszłego roku Donald Trump uznał Jerozolimę za stolicę Izraela.