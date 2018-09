MS: Nieprawdą jest, że sędzia Daniluk został "fikcyjnie" przeniesiony do sądu w Siedlcach

MS oświadczyło, że nieprawdą jest, że przeniesienie Daniluka jest "fikcyjne", a przyznanie mu dodatku - jak podano w materiale TVN24 - "może prowadzić do wyłudzenia".źródło: ShutterStock

Sędzia Jerzy Daniluk od dawna wnioskował o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania; nieprawdą jest, że do sądu w Siedlcach został przeniesiony "fikcyjnie", by otrzymać dodatek mieszkaniowy - przekazał w środę resort sprawiedliwości, odnosząc się do materiału TVN24 na ten temat.