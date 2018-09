„PGG ma za zadanie zabezpieczyć zawarte umowy. Nie przewidujemy niewykonania tych umów; przewidujemy, że wielkości dostaw zawarte w tych umowach zostaną w pełni zrealizowane” – powiedział w środę PAP prezes w kuluarach 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

PGG nie ujawnia danych dotyczących cen węgla dla odbiorców, z którymi ma zawarte umowy, zapewnia jednak, że krajowy surowiec, zarówno dla energetyki jak i ciepłownictwa, jest tańszy od węgla pochodzącego z importu. Prezes podtrzymał deklarację, zgodnie z którą kopalnie PGG wyprodukują w tym roku ponad 30 mln ton węgla, podobnie jak w roku ubiegłym.

Odnosząc się do płynących ze środowiska ciepłowników głosów sygnalizujących problemy z kontraktacją i dostawami węgla dla ciepłowni, Rogala podkreślił, że najczęściej dotyczy to tych odbiorców, którzy nie mają umów z PGG, w a minionych latach kupowali z reguły węgiel z importu - wówczas tańszy od krajowego, a obecnie droższy.

„Szanujemy klientów długoterminowych, z którymi zawarliśmy długoterminowe umowy, natomiast ci klienci, którzy przez wiele lat – co również szanujemy – zaopatrywali się na innych kierunkach (…) dzisiaj przez jakiś czas będą musieli akceptować ceny dużo wyższe” – wyjaśnił prezes PGG, przypominając, że jeszcze kilka lat temu tona węgla we zachodnioeuropejskich portach kosztowała ok. 45-50 dol., a obecnie międzynarodowa cena sięga 100 dol.

PGG zapewnia, że jest stabilnym dostawcą węgla na krajowy rynek, a problemy mogą dotyczyć jedynie tych ciepłowni, które nie zdecydowały się na zawarcie umów z PGG.

„W zeszłym roku złożyliśmy oferty praktycznie wszystkim krajowym podmiotom z rynku ciepłowniczego, ale wiele z nich nie podpisało z nami umów i zaopatruje się na innych kierunkach. To wolny rynek, na którym podmioty w różny sposób układają swoje relacje biznesowe w łańcuchu dostaw" - ocenił Rogala.

W segmencie odbiorców z sektora komunalno-bytowego PGG – jak przypomniał prezes – sukcesywnie zwiększa produkcję tzw. ekogroszków, chętnie kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów. Jak powiedział, od 2015 r. produkcja tego typu produktów wzrosła w PGG sześciokrotnie, z ok. 200 tys. ton cztery lata temu do ponad 1,3 mln ton obecnie i ok. 1,8 mln ton docelowo.

Wzmocnieniu pozycji spółki w tym segmencie odbiorców ma służyć m.in. planowane przejęcie przez PGG spółki Katowicki Węgiel, należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego – firmy, która przed ponad rokiem przekazała do PGG kopalnie, jednak bez pozostałego majątku, takiego jak np. udziały w spółkach. Katowicki Węgiel ma m.in. zakład przetwórczy do produkcji ekogroszku.

„Przejęcie Katowickiego Węgla pomoże nam w realizacji celu, którym jest niesprzedawanie na rynek półproduktów, przerabianych gdzieś później na produkt końcowy. Chodzi nam o to, aby wytwarzać produkt końcowy wysokiej jakości – temu też służą modernizacje naszych zakładów przetwórczych” – wyjaśnił Rogala, szacując, że przejęcie spółki Katowicki Węgiel przez PGG powinno być sfinalizowane przed końcem tego roku. Wcześniej resort energii zapowiadał, że prawdopodobnie nastąpi to przez podniesienie kapitału PGG.

Prezes Rogala zapewnił, że Grupa realizuje obecnie inwestycje służące utrzymaniu potencjału wydobywczego spółki na poziomie zapewniającym zaspokojenie oczekiwań odbiorców. „Planujemy m.in. udostępnienie zupełnie nowej partii węgla w kopalni Bolesław Śmiały, czy – za około trzy lata – nowej partii w kopalni Wesoła” – mówił prezes. Zapewnił, że tegoroczne inwestycje w PGG, o łącznej wartości blisko 2,7 mld zł, są realizowane bez zakłóceń.

Jak wcześniej informowała spółka, w pierwszym półroczu br. Polska Grupa Górnicza wypracowała 294 mln zł zysku, zarabiając 28,55 zł na każdej tonie sprzedanego węgla. Do połowy br. firma wydała na inwestycje ponad 1,1 mld zł.

Udział PGG w polskiej produkcji węgla wynosi obecnie 46,5 proc., a w produkcji węgla energetycznego 55,6 proc. W pierwszym półroczu br. kopalnie PGG wydobyły 14,8 mln ton węgla. Na drugie półrocze spółka zakłada produkcję rzędu 15,8 mln ton, co – jak zapowiadano - da roczne wydobycie w 2018 r. na poziomie ponad 30,5 mln ton.