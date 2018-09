PSL apeluje o równy dostęp wszystkich komitetów wyborczych do telewizji publicznej

Politycy PSL zaapelowali w środę do prezesa TVP Jacka Kurskiego, by komitety wyborcze wszystkich ugrupowań miały zapewnioną szansę na równy dostęp do telewizji publicznej. W tym kontekście zaapelowali o transmisję niedzielnej konwencji wyborczej Stronnictwa.