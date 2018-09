ONZ: Putin i Erdogan muszą uniknąć przelewu krwi w syryjskim Idlibie

W syryjskim Idlibie można by jeszcze zapobiec przelewowi krwi, gdyby prezydenci Rosji Władimir Putin i Turcji Recep Tayyip Erdogan pilnie porozmawiali o rozwiązaniu sytuacji w tej kontrolowanej przez rebeliantów prowincji - oświadczył we wtorek wysłannik ONZ do Syrii.