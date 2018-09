Czeczen deportowany z Polski zatrzymany. Rosjanie zarzucają mu przynależność do nielegalnego ugrupowania zbrojnego

Wobec 34-letniego Bajdujewa wszczęto postępowanie karne z artykułu mówiącego o przynależności do nielegalnego ugrupowania zbrojnego.źródło: ShutterStock

Czeczen Azamat Bajdujew, którego deportowano z Polski do Rosji, został zatrzymany w związku z podejrzeniem przynależności do nielegalnego ugrupowania zbrojnego – podała we wtorek agencja Interfax, powołując się na biuro prasowe czeczeńskiego MSW.