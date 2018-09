Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przekazała w poniedziałek, że stołeczny ratusz zwróci się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w skardze kasacyjnej o rozważenie zadania pytań TSUE, czy postępowania ogólne komisji weryfikacyjnej - w których nie ma udziału stron i ścieżki odwoławczej - mogą być prowadzone zgodnie z polskim i unijnym prawem.

"Ten wniosek jest podwójnie kuriozalny, bo z jednej strony pani prezydent ustawia się w roli polityka walczącego z rządem, a nie samorządowca, który dba o dobro miasta i mieszkańców, ale z drugiej strony on jest kuriozalny dlatego, że komisja weryfikacyjna działa w interesie Warszawy; odzyskuje dla Warszawy nieruchomości" - powiedział Sasin w radiowych Sygnałach Dnia.

Według niego, Gronkiewicz-Waltz powinna popierać prace komisji, a tymczasem - jak powiedział - "skarży je, jakby chciała świadomie działać na szkodę miasta".

Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki ocenił w poniedziałek, że PO rządząca w stołecznym ratuszu, przez próbę zadania pytań TSUE, chce zablokować prace komisji weryfikacyjnej. "To jest dla mnie oczywiste, oni dzisiaj bronią mafii reprywatyzacyjnej, nie ma żadnych wątpliwości (...). Chcą zablokować pracę instytucji, która zwraca mienie w Warszawie" - powiedział Jaki.

Prezydent stolicy odpowiedziała na wypowiedzi Jakiego z konferencji we wpisie na Twitterze. Stwierdziła, że "pan Jaki zrobił sobie ustawę o komisji, w której w postępowaniach ogólnych nie ma udziału stron, miasto nie ma wglądu do akt, nie ma też ścieżki odwoławczej".

Propozycje pytań do TSUE dotyczą m.in. kwestii, czy naruszona została zasada państwa prawnego, jeśli polski ustawodawca wprowadza do systemu prawnego postępowanie ogólne komisji. W propozycjach pytań wskazano, że postępowanie to nie jest postępowaniem administracyjnym, pomimo tego, że "w jego toku przeprowadza się postępowanie dowodowe, w szczególności przesłuchuje się świadków", a także, że prowadzenie takiego postępowania nie podlega żadnej kontroli sądowej.

Komisja weryfikacyjna od czerwca ub. roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.(PAP)

autor: Maciej Zubel