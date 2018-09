Napastnik, zidentyfikowany przez RTL Nieuws jako Dżawed S., to 19-letni Afgańczyk mieszkający w Niemczech, który przyjechał do Amsterdamu, żeby przeprowadzić atak, ponieważ - jak twierdzi - w Holandii ciągle znieważani są Bóg, Koran i prorok Mahomet - poinformowała prokuratura w oświadczeniu.

Mężczyzna wspomniał o prawicowym holenderskim populiście, deputowanym Geercie Wildersie, ale nie - jak podaje agencja Reutera - o konkursie karykatur proroka Mahometa, który Wilders planował zorganizować w listopadzie br. Polityk w zeszłym tygodniu odwołał ten konkurs w związku z groźbami zamachu na jego życie i ryzykiem narażenia na niebezpieczeństwo innych ludzi.

W piątek młody mężczyzna zaatakował nożem i zranił parę amerykańskich turystów zwiedzających Amsterdam. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nożownik został zaś niegroźnie postrzelony przez interweniującą policję, po czym odwieziono go do szpitala.

W sobotę władze Amsterdamu podały, że pierwsze zeznania podejrzanego wskazują, iż "działał on z pobudek terrorystycznych".

Konkurs na karykaturę Mahometa miał się odbyć prawdopodobnie w listopadzie w biurach antyimigracyjnej, antysystemowej, antymuzułmańskiej i antyunijnej Partii na rzecz Wolności (PVV) Wildersa w gmachu holenderskiego parlamentu. Wilders zapewniał, że nie chodzi mu o "prowokowanie ani obrażanie".

Przeciwko planom holenderskiego polityka zorganizowano wielkie demonstracje w Pakistanie.

W czwartek sędzia śledczy w Hadze zdecydował o osadzeniu w areszcie śledczym, na razie na 14 dni, 26-letniego Pakistańczyka, który groził zamordowaniem Wildersa. Pakistańczykowi zarzuca się grożenie Wildersowi, przygotowywanie terrorystycznego zamachu na jego życie i podżeganie do nienawiści. Mężczyzna ten zamieścił na Facebooku nagranie wideo, w którym zapowiedział dokonanie zamachu na Wildersa za to, że planuje on zorganizowanie konkursu karykatur proroka Mahometa.