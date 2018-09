KE chce zażegnać spór z USA dotyczący importu wołowiny do UE

Komisja Europejska chce uzyskać od krajów członkowskich mandat do rozmów z USA, który ma jej pozwolić na rozwiązanie sporu z Waszyngtonem ws. importu wołowiny do Wspólnoty. To pokłosie porozumienia zwartego 25 lipca między szefem KE Jean-Claude'em Junckerem i prezydentem USA Donaldem Trumpem.