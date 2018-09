Łódź kierowała się na Kretę, a płynący nią ludzie zamierzali udać się dalej, do Włoch - przekazała straż przybrzeżna. Migranci, pochodzący najprawdopodobniej z krajów Bliskiego Wschodu, zostali przetransportowani do portu Kamiros Skala na Rodos - podało greckie radio państwowe.

Niemal codziennie greckie siły bezpieczeństwa znajdują grupy migrantów, próbujących przedostać do kraju z Turcji w drodze do Włoch i dalej do Niemiec, bez rejestrowania się w Grecji.

W połowie sierpnia władze w Atenach i Berlinie uzgodniły między sobą, że wszyscy migranci ujęci na granicy niemiecko-austriackiej, którzy uprzednio zarejestrowali się już w Grecji jako osoby ubiegające się o azyl, mogą być odsyłani do tego kraju.