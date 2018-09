"Rozpoczynamy dzisiaj akcję informacyjną o charakterze ogólnopolskim. Będziemy prezentować na billboardach, tym razem mobilnych, prawdę o PiS-ie, w jakimś sensie program Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział poseł PO Mariusz Witczak na niedzielnej konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Jak dodał, Platforma chce "uświadomić" w ten sposób Polakom "jak drogą władzą jest PiS". "Ta władza jest bardziej kosztowna i dużo więcej bierze niż daje, zresztą takim podstawowym kłamstwem PiS jest wmawianie Polakom, że PiS coś daje, bo jeżeli są w Polsce realizowane jakiekolwiek programy, czy transfery społeczne, to są one realizowane z pieniędzy polskich podatników, zresztą nazwanych kłamliwie złodziejami" - zaznaczył poseł PO.

Odnosząc się do konwencji samorządowej PiS, która odbędzie się w niedzielę w Warszawie, Witczak wyraził przy tym pogląd, że będzie ona "festiwalem pustych obietnic" i "próbą kupienia Polaków za ich własne pieniądze".

Marcin Kierwiński (PO) podkreślił, że kolejny już "konwój wstydu" ma "raz jeszcze pokazać pazerność, kłamstwa i nieuczciwość PiS". "Każdego niemal dnia dowiadujemy się, że kolejni +Misiewicze+ awansują, są zatrudniani; dowiadujemy się, że kolejni ludzie PiS wzięli gigantyczne pieniądze" - mówił poseł.

Polityk nawiązał też do czwartkowej publikacji "Gazety Wyborczej", która napisała, że w 2016 roku CBA miało materiał do postawienia zarzutów korupcyjnych dwóm posłom PiS z Radomia. Według "GW" sprawę wobec nich wyciszono, a funkcjonariusz, który ją prowadził, odszedł ze służby. W ocenie Kierwińskiego to, co "pokazała Gazeta Wyborcza, jest czymś skandalicznym", dlatego też Platforma chce opisane w tekście zjawiska nagłośnić na billboardach.

Politycy PiS zapewniają, że informacje podane przez gazetę, nie są prawdziwe. Rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zapewnił w czwartek, że nie ma parasola ochronnego nad osobami naruszającymi prawo, a sugerowanie, że jest inaczej, jest niedopuszczalną insynuacją. Rzecznik poinformował też, że CBA wszczęło sprawę operacyjną dotyczącą nieprawidłowości w radomskim urzędzie 9 grudnia 2013 r, a została ona zakończona za czasów kierowania CBA przez Pawła Wojtunika - 7 sierpnia 2015 r. "Nie jest więc prawdą teza +Gazety Wyborczej+, że w 2016 roku funkcjonariusz prowadzący ww. sprawę został od niej odsunięty" - podał rzecznik.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział, że prawie 30 lat po upadku komunizmu w Polsce, za sprawą PiS, odradza się "kasta ludzi bezkarnych, którzy garną do siebie pieniądze państwowe garściami i którzy chcą być bezkarni poprzez przejęcie struktur służb specjalnych, prokuratury i sądownictwa".

Do najnowszej akcji PO odniósł się w niedzielę w Polsat News szef kancelarii premiera. "Ja się cieszę z jednego powodu: dlatego, że Platforma potwierdziła ostatecznie, że nie ma żadnego pozytywnego pomysłu i żadnej oferty (...) dla samorządowców, dla Polaków. Jedyne, co potrafi to straszyć PiS-em" - powiedział Michał Dworczyk.

Pierwsze przedsięwzięcia Platformy pod hasłem "konwój wstydu" PiS realizowane były wiosną tego roku. Kilka tygodni temu PO uruchomiła z kolei akcję billboardową pt. "PiS wziął miliony", zarzucając partii rządzącej m.in. brak obiecanych tanich mieszkań na wynajem czy rosnące opłaty za prąd. Na akcję tę sztab PiS odpowiedział swoją kampanią - banerami z twarzą dziecka i napisem "PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom". Tym razem na billboardach PO mają widnieć hasła odnoszące się m.in. do "afery radomskiej" ("PiS wziął miliony i tuszuje aferę w Radomiu?").