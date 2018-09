W orzeczeniu, przytoczonym przez dziennik "Corriere della Sera", Sąd Najwyższy podkreślił, że zabroniona jest sprzedaż także tych butelek, które krótko stały w nasłonecznionym miejscu. W ten sposób, dodała gazeta, sędziowie z żelazną ręką postanowili wystąpić przeciwko tym, którzy w handlu łamią zasady dotyczące przechowywania łatwo psujących się artykułów.

Sąd rozpatrywał sprawę właściciela sklepu z Sycylii, który sprzedawał wodę w plastikowych butelkach, przechowywaną najpierw przed wejściem zanim ustawiana była na półkach w środku. Ukarany za to handlowiec zaskarżył wymierzoną mu karę finansową, a sprawa dotarła do Sądu Najwyższego. W odwołaniu argumentował, że czas przechowywania wody przed sklepem był bardzo krótki. To nie przekonało sędziów, którzy wskazali, że sprzedaż źle składowanej wody niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia także wtedy, bo procesy zmian zachodzą w niej szybko. Podkreślili, że podgrzany plastik wywołuje emisję szkodliwych substancji takich, jak antymon i bisfenol.

Jak dodano w orzeczeniu, zdrowie jest dobrem chronionym, a takie wykroczenie podlega karze również w przypadku braku potwierdzenia faktycznego uszczerbku dla niego. Zasada ta, wyjaśniono, odnosi się do wszystkich rodzajów napojów. Odwołanie sklepikarza zostało odrzucone, a kara utrzymana.

Przypomina się, że karabinierzy ze specjalnej jednostki do spraw ochrony zdrowia konfiskują ogromne ilości wody w butelkach stojących na słońcu.