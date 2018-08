Kandydat do Rady Warszawa z Woli, wiceprezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Karol Perkowski prezentując kandydaturę Macieja Gnatowskiego, czyli rapera znanego jako Wujek Samo Zło, podkreślił, że jest on zaangażowanym społecznikiem pomagającym m.in. dzieciom chorym na raka, udziela się w walce z dopalaczami oraz kultywuje pamięć o Powstaniu Warszawskim. "Jestem przekonany, że Maciej będzie świetnym radnym, ponieważ już angażuje się społecznie, ma świetne przełożenie na młodzież i może z tą młodzieżą pracować. Takich radnych brakuje" - przekonywał.

Wujek Samo Zło podkreślał swoje przywiązanie do dzielnicy Wola. "Widzę jakie ta dzielnica ma problemy. Myślę, że dużo trzeba zrobić dla młodzieży, bo wielką plagą są dopalacze i myślę, że tutaj, w tym urzędzie miasta nie zdają sobie sprawy jak tutaj sprawy daleko zaszły" - mówił. Dodał, że chciałby również zająć się problemami osób starszych, smogiem, czy problemem braku miejsc w żłobkach.

Kandydat komitetu Wygra Warszawa na urząd prezydenta stolicy Jan Śpiewak mówił, że w radach powinny zasiadać osoby, które kochają swoje dzielnice.

W rozmowie z PAP Wujek Samo Zło przyznał, że bezskutecznie próbował sam zarejestrować swój komitet poparcia. "Zadzwoniło do mnie parę komitetów, ale akurat taki dobry mój kolega powiedział, że na Woli jest taki chłopak od Jana Śpiewaka i że on chciał się ze mną spotkać i że to jest naprawdę spoko ziomuś. Tak spotkałem się z Karolem Perkowskim" - opowiadał. Dodał, że wcześniej kojarzył Jana Śpiewaka, którego polubił za aktywność ws. afery reprywatyzacyjnych i zabieranie głosu ws. śmierci działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej.

Gnatowski urodził się w 1974 r. w Warszawie. Jest raperem, konferansjerem i prezenterem telewizyjnym. Znany jest ze swoich improwizowanych występów freestyle'owych. Występował w duecie z Tomaszem "CNE" Kleyffem. Współtworzył takie formacje jak: Gib Gibon Skład razem z CNE, Jackiem "Tede" Granieckim, Tomaszem "Borixonem" Boryckim i Michałem "Numerem Raz" Witakiem oraz Baku Baku Skład razem z członkami grupu Kaliber 44, CNE, Piotrem "Gutkiem" Gutkowskim i Bartoszem "Dj'em Bartem" Jabłońskim.

autor: Grzegorz Bruszewski