Premier w piątek wziął udział w przedstawieniu podstawowych założeń projektu o nazwie "Stocznia Gdańsk 4.0. Nowy początek" dotyczącego rozwoju przemysłu stoczniowego na Wyspie Ostrów. Weźmie także udział w w posiedzeniu Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność

"Dla mojego pokolenia i dla wszystkich Polaków, tamte dni sprzed 38 lat, a zwłaszcza ten dzień 38 lat temu, to było wielkie, wyjątkowe zwycięstwo jedności, woli walki i przede wszystkim to była walka o wolność w zniewolonym kraju" - mówił.

"Anna Walentynowicz, która była matką chrzestną tamtych dni i matką chrzestną Solidarności, po wyjściu z więzienia w 1984 r. mówiła: +nie wyrządzajmy nikomu krzywdy, uczmy się przebaczać+. I to było właśnie też wyjątkowe w tamtych czasach, że mimo iż było to wołanie o nowy kontrakt społeczny w zniewolonym państwie, to nikt nie chciał wtedy zemsty, była to wyciągnięta ręka Solidarności do wszystkich, którzy wtedy Polską rządzili" - dodał.

Premier w imieniu rządu podziękował wszystkim stoczniowcom, którzy wówczas - jak mówił - "stanęli na tamtych barykadach wolności".