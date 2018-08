Poręba był pytany w radiowej Trójce, czy podczas konwencji zapowiedziane zostaną rozwiązania na miarę programu "Rodzina 500 plus".

"Będzie to dynamiczna i bardzo dobra konwencja samorządowa, z ciekawymi propozycjami dla polskiego samorządu. Prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki będą mówić o długofalowej strategii PiS (...) i konkretnych propozycjach, które będą trafiać do samorządów" - odpowiedział. "Bedą to ciekawe propozycje, intrygujące, trafiające do emocji i oczekiwań naszych obywateli" - dodał.

Poręba zapowiedział też, że w "kolejnym tygodniu, będą ciekawe propozycje wizualizujące" przekaz programowy.

W czwartek Poręba mówił, że prezes PiS na konwencji wyborczej wygłosi strategiczne przemówienie, tworzące przyszłą narrację PiS. "Liczę, że to potem zostanie przekute na programowe propozycje, które chcemy złożyć" - dodał.