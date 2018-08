"Słyszano strzały" w centrum handlowym Yorkdale Mall w północnej części miasta; "trwa ewakuacja" - poinformowała policja na Twitterze, apelując do mieszkańców o unikanie tego miejsca.

Policja podkreśliła, że nie ma informacji o rannych, oraz przekazała, że trwają poszukiwania "kilku podejrzanych osób".

W okolicy Yorkdale Mall wstrzymano ruch pojazdów komunikacji publicznej. Przed centrum handlowym - jak pisze agencja AP - przebywa kilkaset osób.

"Obserwujemy sytuację" - poinformował rzecznik władz Toronto.

Pod koniec lipca w Toronto uzbrojony w broń palną mężczyzna otworzył ogień do przechodniów i gości restauracji w dzielnicy zwanej Greektown, zabijając dwie osoby i raniąc 13. Napastnik zmarł od ran postrzałowych. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie (IS), jednak według lokalnej policji nie ma dowodów na to, by rzeczywiście tak było.