We wspólnym oświadczeniu zwrócono uwagę, że "wszystkie dwustronne czy wielostronne działania muszą prowadzić do tego, by móc przeciwstawić się bezpośrednio zagrożeniu terrorystycznemu, zagrożeniom hybrydowym, jak i polityce siły".źródło: ShutterStock

Finlandia i Francja wezwały do wzmożenia starań o to, by w następnej dekadzie Europejczycy osiągnęli "większą autonomiczną zdolność do wspólnej interwencji militarnej w obronie swojego bezpieczeństwa".