"Kukiz'15 prezentuje jako kandydata osobę, która nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce znana jest z wielu akcji prospołecznych i proobywatelskich prowadzonych od lat 90. Czas, by lokalną społecznością rządzili nie politycy, ale obywatele i społecznicy; aby to obywatele mieli głos decydujący o tym, jak wygląda miasto. Taką osobą jest Rafał Górski" - podkreślił Apel na konferencji, zorganizowanej w czwartek na ul. Piotrkowskiej.

Rafał Górski to społecznik i działacz miejski, związany z ruchem "Łódź jest nasza", znany też z aktywności w Instytucie Spraw Obywatelskich. Jak sam przypomniał, zaczął swoją działalność publiczną w 1995 roku w Łodzi i w ciągu 23 lat w ramach różnych organizacji pozarządowych zainicjował wiele akcji m.in. ogólnopolskie "Tiry na tory" czy "Obywatele decydują". W ostatnim roku współorganizował cykl 13 debat pod hasłem "Łodzianie decydują", poświęconych największym wyzwaniom stojącym przed miastem.

Podczas konferencji Górski przytoczył badania, z których wynika, że co trzeci mieszkaniec chce wyjechać z Łodzi, a od 1989 roku opuściło to miasto blisko 160 tys. osób.

"Nasza diagnoza wskazuje trzy przyczyny. W Łodzi jest za mało dobrze płatnych miejsc pracy. Łodzianie pracują dużo, ale nie mają pieniędzy. Brakuje też mieszkań dostępnych dla przeciętnego łodzianina, zaś mieszkania komunalne są często w złym stanie. Poza tym w Łodzi źle się żyje, bo jest najbardziej zakorkowanym miastem w Europie" - zaznaczył kandydat na prezydenta. W jego ocenie sojusz ruchów obywatelskich Kukiz'15 i "Łódź jest nasza" to bardzo dobra alternatywa dla PO oraz PiS.

"Władza nie słucha i nie słyszy obywateli. Istnieje pilna potrzeba zmiany tej sytuacji. 9 lat rządów Hanny Zdanowskiej to wystarczająco długo. My uczynimy Łódź miastem szczęśliwego życia, w którym mieszkańcy mają pieniądze, dobrze płatne miejsca pracy i dostęp do mieszkań na ich kieszeń" - dodał.

Górski zapowiedział, że jego kampania będzie "bardzo intensywna i ostra", mimo że po jego stronie nie stoi ani duży biznes - jak dzieje się to jego zdaniem w przypadku kandydatki Nowoczesnej, PO i SLD Hanny Zdanowskiej, ani interesy partyjne PiS jak w przypadku kandydata Zjednoczonej Prawicy Waldemara Budy. Jego "konkretne, merytoryczne, pogłębione zobowiązania programowe" mają być przedstawiane w każdy czwartek w południe.

Górski to szósty kandydat na prezydenta Łodzi, który zapowiedział start w najbliższych wyborach. Zmierzy się z posłem PiS Waldemarem Budą, Krzysztofem Lipczykiem wspieranym przez Partię Wolność i Kongres Nowej Prawicy, Urszulą Niziołek-Janiak z koalicji Tak, biznesmenem Piotrem Misztalem oraz urzędującą obecnie prezydent Hanną Zdanowską popieraną przez PO, Nowoczesną i SLD.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska