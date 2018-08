Reuters: władze Francji zalecają dyplomatom, by nie podróżowali do Iranu

Władze Francji zalecają dyplomatom i urzędnikom MSZ, by odłożyli na czas nieokreślony te podróże do Iranu, które nie są konieczne - pisze we wtorek Reuters, powołując się na wewnętrzną notatkę MSZ Francji. Decyzja ma związek z udaremnionym zamachem pod Paryżem.