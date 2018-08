Jak oświadczył Radew, 13 osób zginęło od razu na miejscu, trzy zmarły nieco później w wyniku urazów odniesionych w wypadku. 26 osób jest rannych, w tym trzy ciężko.

Według danych policji autokar w ulewnym deszczu zderzył się z samochodem, po czym przewrócił się i stoczył w głęboką przepaść. Po drodze uderzył jeszcze w cztery auta. Kierowcom i pasażerom uszkodzonych samochodów nic się nie stało.

Uczestniczący w wypadku autokar był duży i mógł pomieścić co najmniej 50 pasażerów. Według wstępnych ustaleń wiózł uczestników wycieczki do pobliskiego klasztoru. Wszyscy pasażerowie to obywatele bułgarscy.

Ministerstwo transportu poinformowało, że autokar został wyprodukowany w 2001 roku i nie miał aktualnych badań technicznych, które powinny zostać przeprowadzone w tym miesiącu.