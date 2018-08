Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej prowadzi kampanię wyborczą w polskich miastach billboardami z wizerunkiem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Na banerach oprócz zdjęcia prezesa PiS zamieszczono również hasło "PiS wziął miliony", które dopełniają podtytuły m.in: "a wszystko drożeje", "i chce być bezkarny", "a tanich mieszkań nie ma".

Poręba zaprezentował na sobotniej konferencji prasowej billboard przedstawiający twarz dziecka z napisem "PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom", który odpowiada na akcję billboardową PO i Nowoczesnej.

Szef sztabu PiS ocenił, że w kwestii ściągalności podatku VAT rząd PiS wykazał się skutecznością, determinacją i odwagą, a rząd PO - biernością i brakiem chęci działania. "Od kiedy rządzimy od trzech lat, (widzimy) olbrzymi wpływ pieniędzy z odzyskanego VAT-u, uszczelnienie systemu podatkowego, wpływy do budżetu, a więc więcej pieniędzy dla Polaków, Polek, więcej pieniędzy w polskim budżecie" - mówił Poręba.

"To jest ta różnica pomiędzy PO a PiS" - dodał. "Tam tylko słyszycie PiS, PiS, PiS. PiS to, PiS tamto. A my mówimy zupełnie co innego. Kiedy rządzimy, mieliśmy i mamy odwagę odebrać pieniądze złodziejom i przekazać je na transfery społeczne, polskim rodzinom, polskim dzieciom" - oświadczył polityk PiS.

"Dało się? Dało się. Pokazaliśmy, że można? Można. Można ponad 30 mld zł odzyskać do budżetu, ponieważ PiS ma chęć, determinację, ale też olbrzymią wolę działania dla Polski" - powiedział.

Poręba oświadczył, że w związku z tym, że rząd PiS "odebrał miliony złodziejom" na program "Rodzina 500 plus" od 2016 r. przeznaczono 53 mld zł, a 3,74 mln dzieci w Polsce otrzymuje świadczenia w programie (w tym 1,31 mln dzieci na wsi).

"Mówili i mówią przedstawiciele Platformy, że się nie da, że to rozdawnictwo, że to zachwieje budżetem. Mimo tego mamy wzrost gospodarczy, jeden z najwyższych w UE - 5,1 proc. (wzrostu PKB rok do roku w II kwartale 2018 r.), mamy najniższą w historii stopę bezrobocia - na koniec lipca 2018 r. to 5,9 proc." - wyliczał Poręba.

Szef sztabu PiS odniósł się też do zapowiedzianej na godz. 11 konferencji PO, na której politycy Platformy mają odnieść się do akcji PiS. Poręba stwierdził, że na billboardzie PiS nie widnieją logo Platformy Obywatelskiej, czy zdjęcia liderów tej partii. "Mogę tylko powiedzieć, uderz w stół a nożyce się odezwą" - oświadczył.