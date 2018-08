Znalezione narkotyki podzielone były na kilogramowe paczki i miały trafić na rynek. Sąd zadecydował o areszcie dla mężczyzny, który jest podejrzany o ten przestępczy proceder.

"Na trop 52-latka wpadli policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Bydgoszczy z Wydziału we Włocławku. Z zebranych informacji wynikało, że mężczyzna może posiadać znaczne ilości narkotyków. Podczas przeszukania posesji użytkowanej przez Mirosława B., policjanci CBŚP znaleźli ukryte jedenaście kilogramowych paczek owiniętych taśmą. Badanie zabezpieczonej substancji przeprowadzone w Laboratorium Kryminalistycznym w KWP w Bydgoszczy wykazało, że jest to amfetamina. W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku postawiono zatrzymanemu zarzut posiadania substancji psychotropowej w postaci 11 kg amfetaminy. Według prokuratora, taka ilość wskazywała na przeznaczenie do dalszego obrotu" - poinformowała rzecznik prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Dalsze okoliczności sprawy są wyjaśniane przez funkcjonariuszy.(PAP)

autor: Tomasz Więcławski