Chodzi o wtorkową wypowiedź Wałęsy zamieszczoną na Twitterze. "Do wyborów jest co raz bliżej. Im więcej Obywateli będzie aktywniej w nich uczestniczyć tym lepiej będzie dla Polski. Widzicie co +funduje+ ta władza. Myślą, że przekupią Polaków ochłapem 500 złotych, by samemu w spokoju tworzyć fale nepotyzmu i bezczelnego kłamstwa" - napisał Wałęsa.

"To smutne, że dla @PresidentWalesa, ojca dużej rodziny, 6 tys. zł rocznie na jedno dziecko z programu +Rodzina 500 plus+ to ochłap. Czy ten ochłap nie pomógłby Pana rodzinie i nie musiałby Pan sięgać do innych źródeł??" - odpowiedziała na Twitterze Rafalska.

Jak zaznaczyła, wprowadzenie Programu "Rodzina 500 plus" zostało "zauważone i docenione na forum międzynarodowym". "Świadczą o tym nagrody za jego wdrożenie. Litwa poszła naszym śladem. To bieda dzieci była największym wstydem Polski. Dzięki 500 plus mamy redukcję nędzy dzieci o 50 proc." - podkreśliła szefowa MRPiPS.

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec