Lider PO Grzegorz Schetyna odniósł się do uwagi, że dystans między Jakim a Trzaskowskim według sondaży "zmniejsza w sposób dramatyczny dla Platformy Obywatelskiej". Pytany, czy w związku z tym będzie zmiana kandydata na prezydenta Warszawy, odparł: "Powiem tak: sondaże są takie, że Trzaskowski wygrywa z Jakim w drugiej turze ponad 20 proc".

Na stwierdzenie dziennikarki, że "w pierwszej turze już ten dystans jest minimalny, bo to jest jeden punkt procentowy przewagi" odparł, że jeżeli ktoś nie uzyskuje 50 proc. w pierwszej turze, niezbędna jest druga. "Nie widziałem żadnego sondażu, który mówiłby, że sprawa rozstrzygnie się w pierwszej turze" - dodał.

Powiedział też, że prosi zawsze i przekonuje Rafała Trzaskowskiego, że mobilizacja, zaawansowana kampania i zaangażowanie, "które teraz prezentuje jest niezbędne".

Pytany, czy namawiał Trzaskowskiego do większej aktywności, ocenił, że kandydat PO ma "bardzo dobrą, intensywną kampanię". "Namawiam go do tego; ona jest bardzo przemyślana, bardzo zaawansowana w sensie także programowym, bo widziałem jak przygotowywał program np. jeśli chodzi o "Warszawę dla seniora".

Komentując uwagę dziennikarki, że "w sondażach tego na razie nie widać, bo duża część warszawiaków wierzy Jakiemu", powiedział: "Ponad 20 proc. różnicy w drugiej turze, kiedy zostaje dwóch kandydatów. Jeżeli znajdzie pani zdecydowanych wyborców, jeżeli nie będzie tych innych, to wtedy ten wybór będzie w moim przekonaniu bardzo jednoznaczny".

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.

Do tej pory chęć ubiegania się o prezydenturę Warszawy ogłosili: kandydat PiS Patryk Jaki, kandydat Kukiz '15 Marek Jakubiak, kandydat PO i Nowoczesnej Rafał Trzaskowski, lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (komitet Wygra Warszawa), rzecznik PSL Jakub Stefaniak, b. wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, kandydat SLD Andrzej Rozenek, Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich skupiona wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze), burmistrz Targówka Sławomir Antonik (Bezpartyjni), a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz. (PAP)