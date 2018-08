Góra as-Safa to ostatnia twierdza IS w położonej na południu Syrii muhafazie (prowincji) as-Suwajda. Niedobitki IS znajdują się tam w okrążeniu od 12 sierpnia. Syryjska armia próbowała zdobyć górę już 16 sierpnia, ale zarówno tamta jak i kolejne próby szturmu zakończyły się całkowitym niepowodzeniem. Ostatniemu atakowi wojska, który rozpoczął się w niedzielę, towarzyszyły intensywne naloty na pozycje dżihadystów.

Operacje wojskowe przeciwko enklawie IS w as-Suwajdzie rozpoczęły się 6 czerwca, ale ofensywa została szybko zawieszona. Rozpoczęcie drugiej fazy operacji ogłoszono 17 czerwca i po pięciu dniach znów ją zawieszono. Wprawdzie wtedy armii syryjskiej udało się zdobyć większość terenów IS w tym rejonie, ale bojownicy samozwańczego kalifatu utrzymali kontrolę nad niewielką enklawą.

To właśnie z jej terenów IS przeprowadziła 25 lipca atak terrorystyczny, w którym zginęło co najmniej 250 osób, a ponad 30 zostało porwanych. Po tym zdarzeniu wojsko prezydenta Syrii Baszara el-Asada wznowiło 6 sierpnia operacje przeciwko IS i w ciągu kilku dni ograniczyło teren kontrolowany przez IS do góry as-Safa.

Poza górą as-Safa IS kontroluje wciąż pustynny obszar na pograniczu muhafaz Dajr az-Zaur i Hims we wschodniej Syrii. W rękach Państwa Islamskiego jest też enklawa Hadżin na lewym brzegu Eufratu, gdzie operacje przeciwko terrorystom prowadzą przy wsparciu USA Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF).

Witold Repetowicz (PAP)