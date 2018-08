Kilka dni temu policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu na Ochocie uzyskali informację o pochodzącym z przestępstwa samochodzie marki Lamborghini, który może znajdować się w Warszawie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że auto miało zostać przetransportowane z Francji do Anglii, jednak nie dojechało do Londynu.

Kryminalni rozpoczęli poszukiwania samochodu. Namierzyli lamborghini na ulicy Połczyńskiej. Za kierownicą samochodu siedział 29-letni obywatel Nepalu. Został zatrzymany. Funkcjonariusze zabezpieczyli samochód i umieścili na policyjnym parkingu. Wartość auta szacuje się wstępnie na 1,5 miliona złotych.

Wyjaśnianiem okoliczności, w jakich samochód trafił do Polski, zajmują się policjanci z Ochoty i prokuratura. Dzisiaj zadecyduje ona o zarzutach dla zatrzymanego mężczyzny.