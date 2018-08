Według źródeł gazety zabity napastnik to 29-letni Algierczyk. Udało mu się wejść do dyżurki na komisariacie i wówczas śmiertelnie postrzelił go policjant.

Na razie nie podano więcej szczegółów zdarzenia. Źródła w policji zapewniają, że zanim użyto broni palnej, policjanci starali się obezwładnić napastnika.

W weekend Katalonia uczciła pamięć ofiar ubiegłorocznych zamachów terrorystycznych w tym hiszpańskim regionie autonomicznym. 17 sierpnia 2017 roku furgonetka staranowała ludzi na słynnej barcelońskiej promenadzie Las Ramblas, w wyniku czego zginęło 15 osób, a rany odniosło 131. Dzień później w kurorcie Cambrils nad Morzem Śródziemnym, na południe od Barcelony, terroryści wjechali samochodem w grupę ludzi - zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych. Do zamachów przyznało się dżihadystyczne Państwo Islamskie (IS).