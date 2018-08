W piątek Zdzisław Sipiera podpisał umowę z mazowieckimi samorządami na dofinansowanie z budżetu państwa zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Powiat przysuski część przyznanych mu pieniędzy przeznaczy na zakup ambulansu medycznego typu "P" dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Kwota dotacji na ten cel to 334 560 złotych.

Kolejne 5 mln zł dla powiatu przysuskiego jest przeznaczone na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na odcinkach o łącznej długości ponad 15 km. W tym projekcie przewidziane jest też wykonanie dwóch przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Prace zostaną zrealizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W Otwocku wybudowany zostanie kompleks boisk przy osiedlu Ługi. Kwota dotacji na ten cel to milion złotych. Jak podkreślił wiceprezydent Otwocka Przemysław Zaboklicki, "za ten milion złotych wraz z dofinansowaniem miasta, wybudujemy nowoczesny kompleks boisk z zapleczem i trybunami". Zauważył, że to znacząco poprawi infrastrukturę sportową Otwocka. "Boisko będzie służyło (...) wszystkim mieszkańcom" - zaznaczył Zaboklicki. Powiedział też, że samorząd, zgodnie z umową, musi wykonać tę inwestycję do końca roku i na pewno zdąży to zrobić.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk