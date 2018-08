Jak poinformowali PAP drogowcy, zablokowane są pas prawy i awaryjny w kierunku Gdańska. Trwa usuwanie wraku z jezdni. W razie potrzeby droga na północ może być czasowo zamykana.

Kierowcom zalecany jest objazd. Powinni oni zjechać na węźle Tuszyn do DK 12 do węzła Rzgów, dalej drogą S8 do węzła Łódź Południe, a następnie powrócić na autostradę A1.

Drogowcy przewidują, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 15.(PAP)