W sondażu CBM Indicator dla „Wiadomości” TVP 39,1 proc. uczestników wskazało kandydata PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego – 37,3 proc. badanych. Sondaż został przeprowadzony między 10 a 14 sierpnia i - jak podano - w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca przewaga Trzaskowskiego nad Jakim zmniejszyła się - obecnie to ok. 2 pkt proc. wobec ok. 7 pkt proc. przed miesiącem.

Patryk Jaki powiedział dziennikarzom, że na spokojnie podchodzi do sondaży. "Pamiętam jeszcze całkiem niedawno sondaże, które pokazywały dwadzieścia kilka procent przewagi Rafała Trzaskowskiego" - dodał. "Struktura w Warszawie jest, jaka jest, dlatego bardzo spokojnie i pokornie będziemy chcieli pracować i przekonywać warszawiaków do tego, że na stulecie niepodległości Warszawa zasługuje na uczciwą władzę, dlatego, że jest stolicą Polski. Dlatego nasze hasło będzie takie, że na stulecie niepodległości chcemy mieć uczciwą stolicę" - mówił.

Zdaniem Jakiego "Warszawa jest teraz zarządzana przez osoby, które przynoszą Warszawie wstyd na cały świat". "Po pierwsze bałagan śmieciowy, olbrzymi wstyd. Ponadto wszystkie stolice regionu, stolica Rumunii, Bułgarii, Czech, Węgier, wszystkie mają więcej kilometrów metra" - wymieniał. "Chcemy ambitnej Warszawy, która rozwija się na miarę swoich możliwości" - podkreślił.

Zgodnie z rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.