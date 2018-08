Poprzednio tak niskie bezrobocie odnotowano w kwartale pomiędzy grudniem 1974 a lutym 1975 roku.

Według danych ONS w ciągu ostatniego roku znacząco spadła także liczba obywateli Unii Europejskiej pracujących w Wielkiej Brytanii - aż o 86 tys. do 2,28 miliona. To największy spadek od rozpoczęcia pomiaru w 1997 roku.

Największy spadek odnotowano wśród obywateli ośmiu państw, które dołączyły do Wspólnoty w 2004 roku, w tym Polski. Liczba pracowników z państw tzw. grupy A8 spadła o 117 tys. osób, do 880 tys. Jednocześnie wciąż jednak rośnie liczba pracowników z Bułgarii i Rumunii.

Profesor ekonomii Jonathan Portes z King's College London ocenił w rozmowie z dziennikiem "The Telegraph", że to "całkowicie jasny punkt zwrotny". "Czy to efekt Brexitu, który sprawia, że Wielka Brytania jest mniej atrakcyjna dla migrantów z Unii Europejskiej? Absolutnie" - powiedział.

Portes, który w przeszłości był wysokiej rangą urzędnikiem służby cywilnej i doradcą kolejnych brytyjskich rządów, zaznaczył, że używane przez media do opisania rosnącej liczby wyjeżdżających osób sformułowanie "Brexodus" jest "na wyrost, biorąc pod uwagę, że wciąż ponad trzy miliony obywateli UE pozostają w Wielkiej Brytanii".

Ekspert zaznaczył jednak, że odnotowano znaczny spadek imigracji z Polski, co - jego zdaniem - "odzwierciedla siłę polskiej gospodarki".

Według opublikowanych w maju danych ONS na koniec 2017 roku w Wielkiej Brytanii mieszka około miliona Polaków.

Najnowsze szacunki dotyczące liczby Polaków będą zaprezentowane w drugiej połowie listopada.