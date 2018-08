Gronkiewicz-Waltz o wejściu posłów do ratusza: próba zastraszenia

Poniedziałkowe wejście posłów do urzędu miasta stołecznego z kamerami i żądanie wydania dokumentów dot. rozwiązania zgromadzenia 1 sierpnia to próba zastraszenia urzędników - oceniła we wtorek prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.