We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego, z którego wynika, że pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października. Z kolei druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada. Głosowanie w wyborach odbędzie się w godzinach 7-21. Wraz z ogłoszeniem rozporządzenia rusza kampania wyborcza.

Tyszka pytany, jak będzie wyglądała aktywność Kukiz'15 w kampanii wyborczej, powiedział, że jego ugrupowanie zaprasza do startu w wyborach "wszystkich uczciwych, merytorycznych ludzi, którzy chcieliby kandydować razem z Kukiz'15 lub z zaprzyjaźnionymi organizacjami lokalnymi".

"Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które otwiera swoje listy szeroko dla obywateli. Nie trzeba mieć żadnej legitymacji partyjnej" - powiedział Tyszka. Jak dodał, komitet zostanie zawiązany "wedle ustawowych wymogów".

Tyszka podkreślił, że Kukiz'15 będzie mieć swojego kandydata na prezydenta Warszawy. "Ogłosimy to w odpowiednim momencie, w najbliższych tygodniach" - powiedział wicemarszałek Sejmu, pytany, kiedy poznamy nazwisko kandydata Kukiz'15.

Pytany, jak Kukiz'15 ocenia datę wyborów samorządowych, Tyszka powiedział, że to "daty jak daty". "Dla nas jest obojętne, kiedy (będą wybory - PAP)" - powiedział Tyszka.

"Natomiast mnie uderzyła w ogłoszeniu przez premiera tych dat jedna rzecz - to, że ma on nadzieję, że wybory będą uczciwe. W takim razie apeluję do pana premiera, żeby uruchomił prokuraturę i zaapelował do PKW - żeby wyciągnęły konsekwencje wobec PO i PiS, które przynajmniej od pół roku prowadzą nielegalną kampanię. Wykorzystują do tego ministrów rządu, pieniądze publiczne, samorządy itd." - powiedział Tyszka.

W tym kontekście nawiązał do tzw. prekampanii wyborczej w Warszawie i aktywności kandydatów Zjednoczonej Prawicy oraz PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy - Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego.

"Jeżeli pan premier zwróci się do telewizji publicznej, żeby przestała promować tylko i wyłącznie jedną opcję, to może wtedy będziemy mieli szansę na uczciwą kampanię" - mówił poseł Kukiz'15.

O podpisaniu rozporządzenia o terminie wyborów samorządowych poinformował także premier Mateusz Morawiecki na Twitterze. "21.10.2018 Polacy zdecydują, kto będzie rządził w samorządach" - napisał Morawiecki. Niech rozpoczynająca się kampania wyborcza będzie uczciwą konkurencją na dobre propozycje dla Polaków" - dodał szef rządu. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa