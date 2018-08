Ministerstwo stwierdziło, że "z ogromną surowością postrzega każde zachowanie, które może zaszkodzić statusowi i wartościom reprezentowanym przez wyjazdy do Polski". "W omawianym przypadku, w związku z nieodpowiednim i niestosownym zachowaniem uczniów zostały podjęte wobec nich najostrzejsze możliwe działania dyscyplinarne" - czytamy w "Haarec".

Rada regionalna Emek Hamajanot, gdzie uczniowie uczęszczają do liceum, nazwała incydent "poważnym naruszeniem dyscypliny". Jak dodano, "obaj uczniowie wrócili do Izraela w niedzielę wraz z wychowawcą", a "w sprawie zostanie wszczęte dochodzenie w celu uniknięcia innych takich przypadków" - informuje izraelski dziennik.

"Haarec" podaje, że pracownicy Muzeum na Majdanku zobaczyli na kamerach monitoringu izraelskich uczniów tańczących nago w miejscu pamięci i powiadomili o tym lokalne władze. Chłopcy, którzy przyjechali do Polski na weekend na wycieczkę, zostali z niej wyrzuceni i odesłani z powrotem do Izraela.

Dziennik sprecyzował, że uzyskał informacje od polskiego źródła, które zostały potwierdzone przez źródło izraelskie związane z incydentem. "Haarec" nie ujawnia swych źródeł.

Na koniec gazeta podaje, że incydent w Majdanku "jest jednym z najpoważniejszych przypadków w serii niecodziennych zdarzeń z udziałem izraelskich uczniów podczas zorganizowanych wycieczek do Polski w ostatnich latach". "Przed rokiem uczniowie zniszczyli mury w obozie zagłady w Auschwitz, a inni uczniowie przywieźli narkotyki do Warszawy. Dwa lata temu uczniowie na wycieczce szkolnej zawiesili izraelską flagę z napisem +Śmierć lewicowcom+ w miejscu dokonanej przez nazistów masakry na Żydach w miejscu pamięci w Lesie Łopuchowskim" - przypomina izraelska gazeta.

Niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku istniał od października 1941 r. do lipca 1944 r. Spośród prawdopodobnie 150 tys. osób, które przeszły przez Majdanek, na skutek głodu, chorób, pracy ponad siły, a także w egzekucjach i komorach gazowych życie straciło tu około 80 tys. osób. 60 tys. z nich to byli Żydzi przywożeni do obozu z całej Europy. (PAP)