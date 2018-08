Mariusz Błaszczak obserwował w niedzielę 12 sierpnia br. próbę generalną do Wielkiej Defilady Niepodległości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz poinformował o jej organizacji i przebiegu. Przypomniał, że Wojsko Polskie będą reprezentowali w defiladzie przedstawiciele wszystkich formacji - ponad 60 pocztów sztandarowych, ponad 200 pojazdów wojskowych i ponad sto samolotów i śmigłowców weźmie udział w defiladzie.

W tym roku defilada przejdzie nową trasą. - Doszliśmy do wniosku, że to nowe miejsce umożliwi z jednej strony pełniejszą prezentację Wojska Polskiego dysponującego sprzętem i poszczególnych formacji wojskowych, ale także da możliwość lepszego odbioru defilady i tego, aby więcej Warszawiaków i tych wszystkich, którzy odwiedzą stolicę 15 sierpnia, mogło obserwować defiladę i poczuć dumę z tego, że przed nimi będą defilowali żołnierze Wojska Polskiego.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że Wielka Defilada Niepodległości to ważne wydarzenie, które powinno napawać dumą każdego Polaka:- To będzie wielka defilada, wielkie wydarzenie, które warto obserwować bezpośrednio. Serdecznie wszystkich zapraszam. Niech Święto Wojska Polskiego będzie radosnym świętem - poczujmy dumę z tego, że Wojsko Polskie jest z nami i że przez wszystkie wydarzenia historyczne dbało o bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Mariusz Błaszczak zapowiedział również udział rekonstruktorów historycznych w defiladzie: - Będzie prawie 900 rekonstruktorów, przedstawicieli różnych stowarzyszeń, grup rekonstrukcyjnych. Zaprezentowane będą oddziały nawiązujące do historii naszego kraju, 1050 - letniej historii. Będziemy mogli zobaczyć zarówno wojów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, rycerzy spod Grunwaldu, husarzy spod Wiednia, ale także ułanów z czasów Księstwa Warszawskiego, powstańców z czasów Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, a również legionistów. Sprzed 100 lat także będziemy mogli zobaczyć przedstawicieli formacji z dwudziestolecia międzywojennego, powstańców warszawskich i żołnierzy wyklętych – wyliczał szef MON.

Minister przypomniał, że po zakończeniu defilady 15 sierpnia odbędzie się piknik żołnierski na błoniach stadionu PGE Narodowy. Będzie tam można zobaczyć z bliska sprzęt wojskowy uczestniczący w defiladzie, a także posmakować żołnierskiej grochówki i porozmawiać z żołnierzami Wojska Polskiego. Podczas briefingu prasowego 12 sierpnia Mariusz Błaszczak przywołał pamięć śp. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP:

- Dokładnie dzisiaj przypada 10-lecie ważnego wydarzenia: dokładnie 10 lat temu w Tbilisi, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński oraz przywódcy państw naszej części Europy - Estonii, Łotwy, Litwy i Ukrainy uczestniczyli w wielkim wydarzeniu przed parlamentem gruzińskim. Kilka dni wcześniej doszło do inwazji rosyjskiej na Gruzję. Ta wizyta przywódców naszej części Europy spowodowała, że Rosja zatrzymała się i spowodowała, że dziś Gruzja jest wolnym krajem. Wówczas świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński powiedział niezwykle istotne słowa, stwierdził, że Rosja tak, jak setki lat temu, również wówczas będzie próbować uzależnić od siebie państwa sąsiadujące - Gruzję, później Ukrainę, potem państwa nadbałtyckie, a później również nasz kraj - Polska może stać się przedmiotem agresji.

Szef MON podkreślił, że jak pokazała historia, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński miał rację i podkreślił: - Jak pokazały wydarzenia szczególnie ostatnich dwóch lat, Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom: stąd szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku, stąd obecność wojsk państw sojuszniczych w Polsce, a więc wojsk amerykańskich, brytyjskich, rumuńskich i chorwackich oraz obecność wojsk polskich na Łotwie czy w Rumunii. Stąd nasza aktywność budująca solidarność państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Minister zwrócił uwagę na najważniejsze zadania resortu ON: - Misję, jako ministra obrony narodowej traktuję również w ten sposób, aby Wojsko Polskie było liczniejsze. Zadanie, jakie sobie postawiłem to stworzenie nowej dywizji wojsk operacyjnych zlokalizowanej na wschód od Wisły, to wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt, stąd podpisanie umowy ze stroną amerykańską na kupienie baterii Patriot i po trzecie zwiększenie liczebności wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce i doprowadzenie do tego, żeby w Polsce na stałe stacjonowały wojska amerykańskie. Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie w naszej ojczyźnie.

Dla uczczenia pamięci o wydarzeniach sprzed 10 lat z udziałem śp. Lecha Kaczyńskiego, minister złożył wieniec pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie.