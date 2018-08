Uruchomiona w maju zeszłego roku linia kolejowa, łącząca stolicę Kenii z głównym portem Afryki Wschodniej, położoną nad Oceanem Indyjskim Mombasą, została sfinansowana przez Chiny i jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych prezydenta Uhuru Kenyatty, którego rząd w tym roku podjął walkę z korupcją.

Mohammed Abdalla Swazuri, prezes komisji ds. zarządzania gruntami państwowymi, jest jednym z 18 urzędników i przedsiębiorców wymienionych w oświadczeniu informującym o aresztowaniach, które zostało opublikowane w sobotę na Twitterze prokuratora. Zatrzymano również dyrektora zarządzającego kolejami kenijskimi Atanasa Kariukiego Mainę. W oświadczeniu prokuratora nie figurują żadne chińskie nazwiska.

Przywódcy opozycji i ekonomiści kenijscy skrytykowali finansowanie kolei z powodu zwiększania zadłużenia kraju, które Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował na 54-55 proc. produkcji gospodarczej w roku podatkowym 2017-18.

Z oświadczenia agencji ds. walki z korupcją wynika, że śledztwo, które doprowadziło do aresztowań, koncentruje się na zarzutach mówiących o tym, że urzędnicy wyprowadzali pieniądze podatników poprzez roszczenia o odszkodowanie za grunty wykorzystywane na potrzeby kolei - podaje agencja Reutera.

Chińska inwestycja pozwoliła na skrócenie czasu podróży z Nairobi do Mombasy z dziesięciu do czterech godzin. Nowa linia kolejowa częściowo zastąpiła szlak ekspresu wybudowanego przez Brytyjczyków na przełomie XIX i XX wieku, łączącego Jezioro Wiktorii z Oceanem Indyjskim. Kenijski odcinek kolei to pierwszy fragment dłuższej trasy mającej na celu zintegrowanie Ugandy, Rwandy i Sudanu Południowego z Mombasą; ma ona umożliwić wzrost handlu w Afryce Wschodniej.

Przez sześć lat zarządcami kolei będą Chińczycy, potem przejmie ją kenijski rząd. Inwestycja stanowi element koncepcji gospodarczej Jednego Pasa i Jednej Drogi, w ramach której Chińczycy rozbudowują drogi, koleje oraz porty na szlakach handlowych. W 2016 roku Chińczycy wybudowali połączenie kolejowe między Etiopią i portem w Dżibuti. (PAP)

cyk/ kar/