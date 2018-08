"Economist": "Repolonizacja" banków niepokoi ekspertów

To, co polski rząd nazywa "repolonizacją" banków w Polsce, to ukradkowa nacjonalizacja instytucji finansowych, które przejmują państwowe firmy; zdaniem ekonomistów niesie to ze sobą poważne ryzyko makroekonomiczne - pisze w czwartek tygodnik "Economist".