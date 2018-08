Jak wynika ze środowej informacji Kamili Rożnowskiej z biura prasowego GZM, jeden z projektów uchwał, którymi w piątek zajmie się zgromadzenie Metropolii, dotyczy wystąpienia do Sejmiku Woj. Śląskiego i wojewody śląskiego o zaopiniowanie wniosków chcących przystąpić do tego związku metropolitalnego gmin Kalety oraz Kochanowice.

W maju br. procedurę przyjmowania nowych członków GZM zainicjowała już w ten sposób wobec Ornontowic i Orzesza. W czerwcu do skonsultowania z Sejmikiem Woj. Śląskiego i wojewodą skierowano wnioski gmin: Krupski Młyn, Wielowieś, Tworóg, Toszek i Miasteczko Śląskie.

Zgodnie z określoną w ustawie o związku metropolitalnym w woj. śląskim drogą, wnioski takie – poparte m.in. wynikami przeprowadzonych w gminach konsultacji społecznych – zgromadzenie GZM przekazuje uchwałą do zaopiniowania przez Sejmik Woj. Śląskiego oraz wojewodę śląskiego.

Po uzyskaniu tych opinii odbędzie się dyskusja dotychczasowych 41 członków Metropolii na poziomie zgromadzenia GZM, które podejmie decyzję ws. dalszego procedowania, czyli wysłania wniosków, wraz z opiniami i uzasadnieniami, do premiera.

Gminy Ornontowice, Orzesze, Krupski Młyn, Wielowieś, Tworóg, Toszek i Miasteczko Śląskie przylegają do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od południowego zachodu oraz od północy. Ich wnioski wiążą się m.in. z przejmowaniem przez Metropolię całości organizacji komunikacji miejskiej od jej dotychczasowych organizatorów, którzy obsługują linie autobusowe na terenie tych gmin.

Teraz chęć przystąpienia do Metropolii zasygnalizowały gminy, do których nie dociera obecnie komunikacja działająca w obrębie GZM. Gmina Kochanowice – położona między Lublińcem, a Częstochową – nie przylega też terytorialnie do obszarów obecnych lub dotąd zgłoszonych potencjalnych członków Metropolii.

Podczas piątkowej sesji zgromadzenia Metropolii jego członkowie ponadto m.in. mają przyjąć rezygnację niedawno powołanej członkini zarządu GZM Anety Moczkowskiej (z przyczyn osobistych) oraz wybrać jej następcę. Zdecydują też czy wyrazić wolę przystąpienia do Fundacji Unia Metropolii Polskich oraz intencję rozpoczęcia współpracy z Metropolią Ruhry.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) – powołana specjalną ustawą – zrzesza dziś 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego. Po spełnieniu przewidzianych przez ustawę wymagań Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać 1 stycznia 2018 r. Wcześniej zainteresowane samorządy musiały przeprowadzić wiele procedur poprzedzających utworzenie związku.

Jedną z nich były konsultacje społeczne. Po ich zakończeniu radni 41 samorządów podejmowali uchwały o ich przystąpieniu do związku metropolitalnego. Uchwały te wsparły wniosek o utworzenie związku, który następnie – po zaopiniowaniu przez samorząd wojewódzki - trafił poprzez wojewodę śląskiego i ministra SWiA do Rady Ministrów.

To rząd rozporządzeniem utworzył w woj. śląskim związek metropolitalny. Rada Ministrów będzie też decydowała o ewentualnej zmianie jego obszaru i granic. Zgodnie z ustawą wniosek w tej sprawie powinno złożyć do ministra SWiA zgromadzenie GZM.

Do wniosku dołączone powinny być: wyrażone w formie uchwały opinie rad nowych gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, uchwały rad tych gmin ws. przystąpienia do związku metropolitalnego, a także wyrażone w formie uchwał opinie: Sejmiku Woj. Śląskiego i zgromadzenia związku metropolitalnego (opinie rad gmin i zgromadzenia muszą być pozytywne). Jednocześnie wymagane jest zasięgnięcie opinii wojewody śląskiego.

Sam wniosek powinien zawierać – prócz określenia nowego obszaru i granic - uzasadnienie zmiany, zawierające m.in. "wskazanie form współpracy gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, powiązań funkcjonalnych i zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a także opis układu osadniczego i przestrzennego uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe".

Ewentualna zmiana granic związku metropolitalnego może nastąpić od 1 stycznia każdego roku.

Według ustawy związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin woj. śląskiego z silnymi powiązaniami funkcjonalnymi i zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców (w 41 gminach GZM mieszka 2,28 mln osób).

Związek metropolitalny ma wykonywać zadania publiczne w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, planowania, koordynacji, integracji i rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Pieniądze związkowi zapewnia m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii. (PAP)

autor: Mateusz Babak