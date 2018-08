"Do 30 lipca Komisja Europejska zrefundowała nam ok. 11,3 miliarda euro, które przeznaczyliśmy na inwestycje" - powiedział PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodał też, że zakończonych projektów jest więcej i opiewają one na ok. 10 mld zł. Wyjaśnił, że są to pieniądze, które beneficjenci wykorzystali, otrzymali faktury, ale nie przekazali ich jeszcze do refundowania.

"Zazwyczaj rozliczenie otrzymanych faktur zajmuje Komisji Europejskiej ok. trzech miesięcy" - powiedział, zaznaczając, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, stara się, by trwało to jak najkrócej.

Zauważył, że zwykle w pierwszych kwartałach mechanizm rozliczania działa nieco wolniej, w drugiej połowie roku przyśpiesza, a grudniu można mówić o szczycie tego procesu.

"Chcielibyśmy do końca roku w rozliczeniach z Komisją Europejską osiągnąć mniej więcej poziom 23-24 proc. całości środków przyznanych Polsce na lata 2014-2020" - oświadczył. Zaznaczył, że te 11,3 mld euro refundacji, które do tej pory dostaliśmy z UE stanowi już ponad 15 proc. wszystkich środków.