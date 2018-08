Obrończyni Dadajewa poinformowała, że prowadzi on protest od 12 dni i że z tego samego powodu głodówkę rozpoczęło jeszcze dwóch skazanych. Wypowiedź Magomiedowej przekazała we wtorek wieczorem niezależna "Nowaja Gazieta".

W tej samej kolonii karnej w Irkucku, w której wyroki odbywają byli funkcjonariusze resortów siłowych, 17 więźniów ogłosiło głodówkę z powodu zamknięcia na jej terenie meczetu.

Dadajew został skazany w lipcu 2017 roku na 20 lat kolonii karnej w procesie dotyczącym zabójstwa Niemcowa. Sąd uznał, że to on oddał strzały do opozycyjnego polityka 27 lutego 2015 roku w centrum Moskwy. Czterech współoskarżonych Dadajewa otrzymało kary od 11 do 19 lat kolonii karnej. Wszyscy skazani pochodzą z Czeczenii, część z nich związana była ze strukturami siłowymi tej republiki, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Żaden nie przyznał się do winy.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)