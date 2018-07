Stachura zeznał, że po wyodrębnieniu lokali jego własnością i drugiego właściciela 1/4 nieruchomości jest ok. 200 metrów kwadratowych lokali.źródło: ShutterStock

Pierwsze roszczenia do nieruchomości nabyłem ok. ośmiu lat temu, dotyczyły one nieruchomości przy ul. Odolańskiej - zeznał przed komisją weryfikacyjną adwokat Jan Stachura. Podkreślił, że roszczenia nabywał tylko od osób, które jedyną możliwość "osiągnięcia korzyści, widziały w ich sprzedaży".