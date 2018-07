W. Brytania: Sondaż: rośnie poparcie dla drugiego referendum ws. Brexitu

Po raz pierwszy więcej Brytyjczyków popiera organizację drugiego referendum w sprawie wyjścia z UE, niż się temu pomysłowi sprzeciwia - wynika z sondażu YouGov dla dziennika "The Times". Nie jest jednak jasne, czy wyborcy zmienili zdanie co do samego Brexitu.