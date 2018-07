Za dramat "Zimna wojna" Pawlikowski otrzymał już nagrodę za reżyserię podczas tegorocznego 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Ma też w dorobku Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, otrzymanego w 2015 roku za "Idę".

"Co roku we wrześniu zapraszamy cały filmowy świat do Toronto, jednego z najbardziej różnorodnych, oszalałych na punkcie filmu miast na świecie. Jestem zachwycony, że udało nam się stworzyć listę pokazów galowych i specjalnych, która odzwierciedla ducha Toronto charakteryzującego się otwartym na rzeczywistość, żarliwym zainteresowaniem filmem" - powiedział dyrektor festiwalu i prezes TIFF Piers Handling, cytowany w komunikacie prasowym. Handling, który po tegorocznej edycji po prawie 25 latach pracy w TIFF pożegna się z festiwalem, jest specjalistą od kina zachodnioeuropejskiego, włoskiego i polskiego.

Zaplanowano 17 pokazów galowych i 30 pokazów specjalnych. 21 pokazywanych w ich ramach filmów będzie miało w Toronto premierę światową. Jedną z najbardziej oczekiwanych premier jest anglojęzyczny debiut francuskiej reżyserki Claire Denis "High Life" w kooprodukcji niemiecko-francusko-polsko-brytyjskiej. W tym określanym jako "prowokacyjny" dramacie science-fiction główne role grają Robert Pattinson, Juliette Binoche oraz Mia Goth. W obsadzie jest również polska aktorka Agata Buzek.

W Toronto odbędzie się kanadyjska premiera filmu "First Man" Damiena Chazelle'a, reżysera "Whiplash" i "La La Land". Najnowszy film Chazelle'a, również z Ryanem Goslingiem w roli głównej, to biografia astronauty Neila Armstronga, pierwszego człowieka, który postawił stopę na księżycu.

Pierwszy raz w Ameryce Północnej pokazany zostanie film irańskiego reżysera Asghara Farhadiego "Wszyscy wiedzą" z Penelope Cruz i Javierem Bardemem w rolach głównych, który otwierał tegoroczny festiwal w Cannes. Farhadi jest m.in. laureatem berlińskiego Złotego Niedźwiedzia za obraz "Rozstanie" oraz dwóch Oscarów za najlepszy film nieanglojęzyczny za "Rozstanie" i "Klienta".

Bardzo oczekiwany jest też musical z udziałem Lady Gagi i Bradleya Coopera "Narodziny gwiazdy". To debiut reżyserski Coopera i pierwsza główna rola w dorobku wokalistki. Inne głośne filmy galowe to "Beautiful Boy" Felixa van Groeningena ze Steve'm Carrellem czy "Widows" Steve'a McQueena (oba będą miały w Toronto światową premierę). Pokazy specjalne otworzy kanadyjski film "Mouthpiece" Patricii Rozemy. Na zamknięcie imprezy wyświetlony zostanie film japońskiego reżysera Hirokazu Kore-eda "Złodziejaszki", zwycięzca tegorocznego Cannes. Europę Środkowo-Wschodnią oprócz filmu Pawlikowskiego reprezentować "Sunset" węgierskiego reżysera Laszlo Nemesa, laureata Oscara za "Syna Szawła"

Z Toronto Alicja Minda (PAP)