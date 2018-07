Jak wskazała Poczta, to kolejne z porozumień, na mocy których wynagrodzenia brutto, z uwzględnieniem aktualnej podwyżki, rosną łącznie o blisko 1200 złotych.

W przesłanej informacji czytamy, że wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o 172 zł. "Łącznie z dodatkiem stażowym, premią roczną i innymi składnikami wynagrodzenia, na których wysokość wpływa wynagrodzenie zasadnicze, podwyżka średnio na etat wyniesie 226 zł brutto" - dodano.

Podwyżki, wypłacone w formie wyrównania od czerwca br., otrzymają wszyscy pracownicy objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, których wynagrodzenie zasadnicze wynosi mniej niż 5 tys. zł brutto.

Jak mówi cytowany w komunikacie prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski "porozumienie to kolejny element systematycznego wzrostu wynagrodzeń w Poczcie Polskiej oraz kompromis uwzględniający oczekiwania pracowników i możliwości finansowe firmy, w tym jej stabilność finansową". "Zarządowi Spółki zależy na tym, aby firma była dobrym i cenionym pracodawcą, który oprócz coraz wyższych stawek oferuje jasne zasady wynagradzania, umowy o pracę, regularnie wypłacane premie miesięczne, coroczne trzynastki, dodatek za staż pracy w firmie oraz benefity wypłacane w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych" - podkreślił.

Spółka przypomniała, że regularnie wypłacane są także premie – czasowo-jakościowe i zadaniowe (razem 273 zł miesięcznie), dodatek stażowy i premia roczna, tzw. trzynastka.

Z kolei minimalne wynagrodzenie zasadnicze kierowców samochodów ciężarowych pow. 3,5 tony wzrośnie do kwoty 3 200 zł brutto. "Wyższe stawki dla kierowców wynikają z sytuacji na rynku pracy – wynagrodzeń rynkowych oferowanych kierowcom oraz dużych problemów z pozyskaniem pracowników z tej grupy zawodowej" - tłumaczył spółka.

Pierwsze systemowe podwyżki w Poczcie Polskiej rozpoczęły się w 2016 r. Obecna podwyżka jest szóstą, którą otrzymają pracownicy w latach 2016-2018. Łącznie w tym czasie ich pensje zasadnicze wzrosną prawie o 700 zł, a z pochodnymi o ok. 1200 zł. Tylko w tym roku Poczta Polska na podwyżki dla pracowników przeznaczy kwotę ok. 150 mln zł. W ujęciu rocznym podwyżka wpłynie na wzrost kosztów wynagrodzeń o ok. 255 mln zł. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk