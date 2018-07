"Zginęły dwie osoby, które przebywały z naszym biurem na wakacjach. Była to dosyć trudna sytuacja. Mamy potwierdzenie, że zatonęła łódź z 10 osobami, wśród których były dwie osoby z naszego biura. I to jest informacja, którą możemy w tej chwili potwierdzić" - powiedział dziennikarzom wiceprezes biura. Turyści przebywali w hotelu w miejscowości Mati.

Wyjaśnił, że z tego hotelu ewakuowały się osoby z różnych biur podróży. "Z informacji, jakie mamy, z tego hotelu w godzinach nocnych zostali ewakuowani wszyscy klienci. Niestety, jedna z łodzi, w której przybywało 10 osób, w tym dwoje naszych klientów, oddaliła się niebezpiecznie od brzegu i zatonęła. Wszystkie 10 osób. W tym dwoje naszych klientów" - tłumaczył.

Jak dodał, jeśli chodzi o szczegóły tego wydarzenia, to trzeba jeszcze poczekać na oficjalne potwierdzenie greckich służb.

"Najbliższa rodzina, która w tej chwili przebywa w Grecji - objęta jest naszą opieką" -zaznaczył.

Poinformował, że aktualnie w tym rejonie przebywa 435 klientów biura. "Są w hotelach, absolutnie bezpiecznych. Nie ma absolutnego zagrożenia ich życia. Zostali przetransportowani do hoteli, którym pożar nie zagraża" - dodał.

Zaznaczył, że cały czas sytuacja jest monitorowana. "Dynamicznie będą podejmowane decyzje, co do dalszych przylotów, i co do losów tych ludzi na tej destynacji" - zaznaczył.

MSZ: wśród ofiar pożarów w Grecji jest dwoje obywateli polskich

Wśród ofiar pożarów w Grecji jest dwoje obywateli polskich; z bólem musimy potwierdzić tę informację - potwierdził szef biura prasowego MSZ Artur Lompart. Dodał, że ambasada RP w Atenach wraz z biurem podróży zapewnia członkom rodziny pomoc psychologiczną.

Jak podkreślił, członkom rodziny, ambasada Polska wraz z biurem podróży, zapewnia pomoc psychologiczną. "Oczekujemy na przyjazd do Grecji członków ich rodziny" - dodał Lompart.

Jak dodał, MSZ jest w stałym kontakcie z premierem Mateusz Morawieckim. "Premier interesuje się sytuacją polskich turystów w Grecji oraz sytuacją w Grecji" - powiedział.

Jak dotąd, co najmniej 60 osób zginęło, a 156 zostało rannych na skutek pożarów szalejących w pobliżu Aten.

MSZ: nie mamy informacji o innych poszkodowanych Polakach

W tej chwili zespół kryzysowy nie otrzymał od greckich władz informacji, by wśród poszkodowanych w pożarach byli inni Polacy - poinformował we wtorek szef biura prasowego MSZ Artur Lompart. Lompart podkreślił, że na terenie pożarów znajdowali się turyści głównie z biura podróży Grecos. "W chwili obecnej wiemy o kilkuset polskich turystach, którzy na szczęście już są bezpieczni" - dodał.

Powołując się na informacje z biura podróży Grecos, zaznaczył, że w regionie pożarów przebywa ponad 400 osób z Polski. "Jeszcze czekamy na pełne informacje, zespół kryzysowy zbiera te informacje dlatego, że oprócz (turystów) z biur podróży mogą tam być osoby, które są jako turyści indywidualni" - powiedział przedstawiciel MSZ.

Jak dodał w ambasadzie RP w Atenach został powołany specjalny zespół kryzysowy, który jest w kontakcie m.in. z biurami podróży. "MSZ prosi, aby wszyscy obywatele Polski, którzy przebywają w Grecji, mogą przebywać na zagrożonych terenach, pozostawali w kontakcie ze służbami konsularnymi, tak żeby można było udzielić im pomocy" - zaapelował.

Lompart pytany przez dziennikarzy, czy wśród poszkodowanych mogą pojawić się też inni Polacy odparł: "W tej chwili zespół kryzysowy, który powstał w ambasadzie (w Atenach) nie otrzymał takich informacji od władz greckich".

Na pytanie, czy planowane jest jakieś wsparcie dla Polaków, którzy uciekali przed pożarami i mogą nie mieć środków, by wrócić do kraju zadeklarował, że służby konsularne są na to przygotowane. "Jesteśmy przygotowani do świadczenia pomocy logistycznej. Jakakolwiek dodatkowa pomoc będzie omawiana wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów" - zapowiedział Lompart.