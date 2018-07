We wtorek o godz. 16 Senat zajmie się projektem prezydenta o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w dniach 10-11 listopada 2018 roku dotyczącego zmian w konstytucji. Przed posiedzeniem Senatu dojdzie do spotkania senatorów PiS ze ścisłym kierownictwem partii. Wniosek prezydenta wpłynął do Senatu w piątek.

W prezydenckim projekcie postanowienia w sprawie referendum znalazło się 10 pytań dotyczących m. in. uchwalenia nowej konstytucji; wprowadzenia systemu prezydenckiego lub gabinetowym czy też pozostawienia obecnego modelu; nienaruszalności praw rodziny do świadczeń z programu 500 plus, wieku emerytalnego.

"Opinia publiczna ma dziś takie przekonanie, że te pytania są ważne - potwierdzają to badania, potwierdzają to przeprowadzane przez nas konsultacje. Teraz jest mement decyzji podejmowanej w Senacie" - mówił Mucha w rozmowie z RMF FM. Jak dodał, ufa, że senatorowie "postąpią tak, jak oczekuje opinia publiczna". "Ale zobaczymy jutro" - dodał.

Zaznaczył, że "gdyby się okazało, że Senat nie przychylił się do inicjatywy (prezydenta), to niewątpliwie Kancelaria Prezydenta będzie rozważać, w jaki sposób ten dorobek związany z całą debatą dalej wykorzystać, żeby z niego był jakiś uzysk".

Dodał też, że nie ma możliwości modyfikacji terminu referendum.