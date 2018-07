Do zdarzenia doszło w Brzegu. Zespół pogotowia ratunkowego przyjechał do mężczyzny leżącego na chodniku. Mężczyzna był pijany. Kiedy ratownikom udało się go ocucić, najpierw ich zaczął obrażać, a następnie próbował pobić. Na pomoc wezwano policję. Agresywny 24-latek mimo to nie uspokoił się. Konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego.

"Po wytrzeźwieniu mężczyźnie przedstawiono zarzuty m.in. z artykułu 190 i 226 Kodeksu Karnego, mówiące o opowiedzialności za znieważenie funkcjonariusza publicznego i groźby karalne, za co grozi kara pozbawienia wolności" - powiedziała Kaszuba.

To już kolejny przypadek ataku na lekarzy pogotowia w województwie opolskim. Na początku lipca tego roku podczas zjazdu samochodów terenowych w Opolu-Winowie pijani uczestnicy imprezy zaatakowali zespół ratowniczy, który wezwali wcześniej do swojego nieprzytomnego z powodu upojenia alkoholowego kolegi. Karetka mogła wyjechać z terenu zjazdu dopiero po interwencji policji. (PAP)

autor: Marek Szczepanik