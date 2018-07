Na wtorkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski przedstawił kilka propozycji, które mają ułatwić życie kierowcom poruszającym się po Warszawie. Wśród nich wymienił m.in. dokończenie obwodnicy śródmiejskiej pomiędzy Rondem Wiatraczna, a Rondem Żaba. "Jeżeli zakończymy te inwestycje, to na pewno ruch w Warszawie będzie bardziej uregulowany i na pewno korki się zmniejszą" - ocenił Trzaskowski.

Do tych propozycji odnieśli się na wtorkowej konferencji prasowej warszawscy radni PiS.

Radny Oskar Hejka zauważył, że każdy pomysł Trzaskowskiego jest pomysłem, który wcześniej był już przedstawiony przez obecną prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz. "A niektóre były przedstawiane ponad dekadę temu" - zaznaczył.

"Każdy pomysł, który przedstawił pan Trzaskowski ma swoje oparcie w wieloletnich zapowiedziach pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wydawałoby się, że jak na kandydata na prezydenta Warszawy, osobę która chce przez następne 5 lat być liderem naszego miasta, taka osoba powinna zaprezentować więcej pomysłów innowacyjnych. Takich, które miałyby zmienić realnie coś w Warszawie, a nie tylko pożytkować się pomysłami, które w tej chwili w ratuszu już funkcjonują" - podkreślił Hejka.

Radny dzielnicy Mokotów Jacek Ozdoba odniósł się do zapowiedzi Trzaskowskiego dotyczącej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy Dolina Służewiecka z ulicą Wałbrzyską. "Rzeczywiście to jest skrzyżowanie bezkolizyjne, tylko dlaczego ono jest bezkolizyjne? Ponieważ takie skrzyżowanie w ogóle nie istnieje" - podkreślił Ozdoba. Według niego Trzaskowski nie odróżnia nawet podstawowych ulic. "Ponieważ ulica Wałbrzyska w ogóle się nie styka z ulicą Służewiecką" - dodał.

Radny dzielnicy Targówek Cezary Wąsik podkreślił, że w 2006 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz i Rafał Trzaskowski obiecywali, że inwestycje dotyczące ulicy Nowotrockiej i obwodnicy śródmiejskiej na odcinku Rondo Żaba-Radzymińska będą ukończone w 2012 roku. "Mamy rok 2018, 12 lat minęło i ani Hanna Gronkiewicz-Waltz, ani Rafał Trzaskowski nie byli w stanie zrealizować tych inwestycji" - zaznaczył Wąsik.

Marek Borkowski radny dzielnicy Praga-Południe również zaznaczył, że inwestycja dotycząca małej obwodnicy śródmieścia jest inwestycją, o której się mówi od 12 lat. "To była jedna z pierwszych obietnic pani Hanny Gronkiewicz-Waltz w roku 2006 podczas jej pierwszej kampanii. I cały czas tej obwodnicy nie ma" - podkreślił.

Inny radny dzielnicy Praga-Południe Dariusz Lasocki dodał, że wszystko o czym mówi w zakresie infrastruktury drogowej Rafał Trzaskowski "to już było, to już się wydarzyło, albo to się dzieje".

"Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby powiedzieć, że pan Rafał Trzaskowski nierealnie myśli o tym mieście. Jest kandydatem, który jest gdzieś poza głównym spektrum marzeń i dążeń mieszkańców. Jedynym kandydatem, który jest w stanie odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców jest Patryk Jaki" - oświadczył Lasocki. (PAP)

autor: Edyta Roś