RDOŚ w Olsztynie zakończył trwające miesiąc konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji w tym raportu oddziaływania na środowisko.

Jak podała rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie, wśród samorządów, które przesłały swoje uwagi i wnioski w sprawie budowy nowej drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym w Nowym Świecie są zarząd woj. pomorskiego i burmistrz miasta Krynica Morska; są także dwie organizacje ekologiczne: Stowarzyszenie Eko Unia i Polski Klub Ekologiczny, okręg wschodnio - pomorski, a także 6 osób fizycznych.

"Uwag jest kilkadziesiąt, są obszerne. Niektóre spójne ze sobą, a dotyczą sposobu realizacji inwestycji i oddziaływania na środowisko oraz zapisów w dokumentacji środowiskowej. Obecnie analizujemy uwagi i wnioski, do których odniesiemy się w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tego przedsięwzięcia" - poinformowała Januszewicz.

Wcześniej zarząd woj. pomorskiego informował, że negatywnie ocenia planowaną inwestycję. Uznał, że "Raport oddziaływania na środowisko", konsultowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, jest "niepełny, nie w pełni rzetelny i niedający podstaw do podjęcia decyzji o uruchomieniu realizacji przekopu".

Jak wskazuje resort gospodarki morskiej, "budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną ma kolosalne znaczenie dla Polski Wschodniej i przede wszystkim dla Warmii i Mazur. Elbląg odciąży porty trójmiejskie, a w oparciu o swobodny dostęp do Elbląga jako portu morskiego będzie można zbudować cały ciąg komunikacyjny".

Ministerstwo gospodarki morskiej podało także, że kanał przez Mierzeję Wiślaną stanie się też jednym z elementów połączenia północ - południe. To spowoduje rozwój nie tylko samego miasta, ale także całego regionu. Swobodny dostęp do Zalewu Wiślanego ma także znaczenie związane z bezpieczeństwem wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz wschodniej flanki NATO - wskazało biuro prasowe ministerstwa.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną, jeden z głównych projektów rządu PiS, ma powstać w miejscowości Nowy Świat, liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.(PAP)

